Индонезия с сегодняшнего дня ужесточает ограничения из-за коронавируса. Власти 4-й по численности населения страны предупреждают, что этой связано с проникновением т.н. «индийской мутации», самой заразной на сегодняшний день. Местные больницы с трудом справляются с наплывом пациентов, вызванным скачком заболеваемости коронавирусом. Об этом сказала местный медик Черас Сьярфи:

«Серьезность пандемии можно оценить, просто взглянув на небольшие больницы вроде нашей. Если они работают на пределе своих возможностей, значит, мы находимся на пике пандемии. Потому что такая больница, как наша, не должна принимать пациентов с COVID-19. Мы не были готовы к такой ситуации. Мы рассчитывали на легкие случаи или проблемы, не связанные с коронавирусом».

Ужесточение ограничений будет действовать в Индонезии с сегодняшнего дня и до 20 июля.