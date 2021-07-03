В России за сутки от коронавируса умерли почти 700 человек. Это стало максимальным знамением с начала пандемии, следует из данных оперативного штаба. Всего в стране за сутки выявили почти 24,5 тысяч новых случаев, и это максимум с середины января. По-прежнему, больше всего заболевших – в Москве, почти 7500, что больше, чем было зафиксировано накануне. Следом идет Подмосковье – около 2600 и чуть более 1700 заразившихся в Санкт-Петербурге.
2021-07-03T12:01:09+03:00
2021-07-03T12:01:09+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:01, 03 июля 2021
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