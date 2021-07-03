Консалтинговая компания McKinsey сменила руководителя московского подразделения. Виталий Клинцов в начале года предостерегал подчиненных от выхода на митинги в поддержку Алексея Навального. Он руководил офисом почти 8 лет. И, как пишет газета РБК, продолжит работу в качестве старшего партнера McKinsey. В письме за подписью Клинцов говорилось, что сотрудники компании не могут поддерживать какую-либо политическую деятельность ни публично, ни частно. Позже руководство компании сообщило, что в письме была допущена ошибка, из-за которой политика компании была неправильно отражена.