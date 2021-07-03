МВД России отложило запуск интернет-базы по проверке прав водителей такси и аренды машины. Его запустят не раньше следующего года, сказали агентству ТАСС в ведомстве. Причины переноса сроков не уточняются. Сведения планируют выдавать в режиме реального времени. Как говорят в ведомстве, сервис задуман не для наказания, а для профилактики правонарушения.