МВД России отложило запуск интернет-базы по проверке прав водителей такси и аренды машины. Его запустят не раньше следующего года, сказали агентству ТАСС в ведомстве. Причины переноса сроков не уточняются. Сведения планируют выдавать в режиме реального времени. Как говорят в ведомстве, сервис задуман не для наказания, а для профилактики правонарушения.
2021-07-03T11:32:39+03:00
2021-07-03T11:32:39+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:32, 03 июля 2021
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