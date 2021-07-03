Власти Ирана опасаются начала уже пятой волны коронавируса. Это связано с быстрым распространением «индийской мутации», или варианта Дельта, сказал президент страны Хасан Роухани. Сейчас, по его словам, эта версия коронавируса распространяется на юге страны. В этой связи он призвал сограждан проявлять осторожность.