Власти Ирана опасаются начала уже пятой волны коронавируса. Это связано с быстрым распространением «индийской мутации», или варианта Дельта, сказал президент страны Хасан Роухани. Сейчас, по его словам, эта версия коронавируса распространяется на юге страны. В этой связи он призвал сограждан проявлять осторожность.
2021-07-03T11:32:19+03:00
2021-07-03T11:32:19+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:32, 03 июля 2021
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