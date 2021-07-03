Американская компания Kaseya подверглась атаке в интернете. Причастными к ней могут быть хакеры, связанные с Россией, передает агентство Bloomberg. Нападение затронуло не менее 200 фирм, которые прямо или косвенно связаны с производителем программного обеспечения для удаленного контроля. Вымогатели, по сведениям агентства, требуют около 45 тысяч долларов. Ситуация с кибератаками оказалась в центре внимания после нападения хакеров на американского оператора трубопроводов Colonial Pipeline, а также подразделения бразильской мясоперерабатывающей компании JBS. В обоих случаях в причастности к этому также обвиняли русскоязычных хакеров.
2021-07-03T11:31:38+03:00
2021-07-03T11:31:38+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:31, 03 июля 2021
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