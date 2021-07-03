Американская компания Kaseya подверглась атаке в интернете. Причастными к ней могут быть хакеры, связанные с Россией, передает агентство Bloomberg. Нападение затронуло не менее 200 фирм, которые прямо или косвенно связаны с производителем программного обеспечения для удаленного контроля. Вымогатели, по сведениям агентства, требуют около 45 тысяч долларов. Ситуация с кибератаками оказалась в центре внимания после нападения хакеров на американского оператора трубопроводов Colonial Pipeline, а также подразделения бразильской мясоперерабатывающей компании JBS. В обоих случаях в причастности к этому также обвиняли русскоязычных хакеров.