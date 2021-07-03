Автомобиль сорвался с грузового подъемника в ущелье Адыр-Суу в Кабардино-Балкарии. По данным местных спасателей, погиб один человек – девушка, которая находилась в машине. Фуникулер в Адыр-Суу позволяет поднимать в горы автомобили и грузы. Как передает агентство ТАСС, платформа с грузом движется вверх по рельсовым направляющим, а люди пешком поднимаются в гору по металлической лестнице. Почему в машине находился человек, пока не сообщается.