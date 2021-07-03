Автомобиль сорвался с грузового подъемника в ущелье Адыр-Суу в Кабардино-Балкарии. По данным местных спасателей, погиб один человек – девушка, которая находилась в машине. Фуникулер в Адыр-Суу позволяет поднимать в горы автомобили и грузы. Как передает агентство ТАСС, платформа с грузом движется вверх по рельсовым направляющим, а люди пешком поднимаются в гору по металлической лестнице. Почему в машине находился человек, пока не сообщается.
2021-07-03T11:31:09+03:00
2021-07-03T11:31:09+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:31, 03 июля 2021
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