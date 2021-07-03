В России зафиксирован максимальный с середины января суточный прирост заразившихся коронавирусом. Около 25 тысяч заболевших, по данным оперативного штаба. И почти 700 умерших, что тоже составляет максимальное значение. В Москве за сутки почти 7.5 тысяч новых случаев, на 600 больше, чем накануне. В Московской области – почти 2600. И более 1700 в Санкт-Петербурге. С начала пандемии коронавирусом заразились, по данным властей, более 5,5 млн. человек.
2021-07-03T11:30:44+03:00
2021-07-03T11:30:44+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:30, 03 июля 2021
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