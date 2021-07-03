Аномальная жара в Канаде могла стать причиной большего количества смертей, чем предполагалось ранее.

От последствий атмосферного явления, которое назвали тепловым куполом, в провинции Британская Колумбия скончались 719 человек. Об этом сообщает телекомпания CBS News со ссылкой на главного судмедэксперта провинции Лизу Лапойнт. По ее словам многие из скончавшихся были пенсионерами. Ранее говорилась о нескольких сотнях смертей, предположительно вызванных последствиями глобального измененя климата. В минувший вторник в городке Литтон близ Ванкувера был установлен абсолютный температурный рекорд для этих мест почти 50 градусов тепла по цельсию. Из-за лесных пожаров населенный пункт полностью выгоред. Тысячи человек пришлось эвакуировать. Двое при этом погибли.

Всего в Канаде за эти дни было побито 103 температурных рекорда. Службы спасения работают на пределе возможностей.