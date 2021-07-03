Ограничения из-за коронавируса ужесточают с сегодняшнего дня в Индонезии. О таком решении правительства на днях объявил президент страны Джоко Видодо:

«Наиболее серьезные ограничения будут действовать на острове Ява и провинции Бали, где наблюдается самая тяжелая обстановка. Пандемия Covid-19 в последние дни развивалась очень стремительно из-за новых штаммов. С этой проблемой столкнулись уже многие страны. Я призываю индонезийский народ сохранять спокойствие, бдительность и соблюдать все рекомендации медиков. Необходимо также поддерживать работу государственного аппарата и волонтеров в борьбе с пандемией».

Ограничительные меры будут действовать до 20 июля.