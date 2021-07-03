В Кабардино-Балкарии введен режим контртеррористической операции. Сообщается об убийстве нескольких предполагаемых боевиков.

Операция проходила ночью в пригороде Нальчика – около трех утра силовики блокировали подозреваемых в доме на территории садового товарищества. Они отказались сдаться и открыли огонь, говорится в сообщении Национального антитеррористического комитета. В результате перестрелки пятеро предполагаемых боевиков были убиты, среди силовиков и гражданского населения потерь нет. Находился ли кто-то еще в доме и были ли у убитых сообщники, неизвестно. В комитете утверждают, что боевики «вынашивали намерение совершить террористические преступления». Но никаких подробностей их планов не приводится. В ФСБ сообщили о введении режима контртеррористической операции на части территории городских округов Нальчик и Баксан. Этот режим дает властям право на проверку документов, прослушку телефонных переговоров и временное отселение людей в другие районы.

Нальчик считается городом-курортом, также в регионе находится популярный горнолыжный курорт в Приэльбрусье.