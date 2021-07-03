Аномальная жара на западе Канады могла привести к гибели более 700 человек, передает местный телеканал СВС. Всего за неделю, как говорят представители медицинской службы, в провинции Британская Колумбия скончалось втрое больше чем обычно. Волна жаркого воздуха накрыла западное побережье страны больше недели назад. В деревне Литтон был зафиксирован температурный максимум – почти 50 градусов. Из-за лесных пожаров этот населенный пункт почти полностью сгорел. В некоторых районах жара начала спадать во вторник, но в ряде мест продержится до конца недели.