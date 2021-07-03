Еще один российские регион ужесточает ограничения из-за коронавируса. В Иркутской области ближайшие две недели не будут работать компании сферы развлечений и отдыха. В санатории, дома отдыха, турбазы, спортзалы и даже кинотеатры пустят только тех, кто привился от коронавируса. Отменены ряд массовых мероприятий. Ранее ограничения, в первую очередь в сфере общепита, ужесточили Москва и Подмосковье, Бурятия ввела строгий карантин, в Краснодарском крае теперь пускают в гостиницы и дома отдыха только по справке о вакцинации, перенесенном из-за коронавируса заболевании, или по отрицательному тесту. С августа будут пускать только вакцинированных и переболевших. Те россияне, кто планирует отпуск в Краснодарском крае, могут сделать прививку прямо на курорте, сказала вице-премьер Татьяна Голикова.

Голикова добавила, что некоторым категориям жителей Кубани в свою очередь придется также сделать прививки от коронавируса.