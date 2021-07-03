Россия ввела эмбарго на поставки ряда украинских продуктов питания. В их числе сахар, мороженое, ячмень, минеральная вода и газированные напитки, майонез и кетчуп, макароны и другие. Экономические отношения между двумя странами ухудшаются уже несколько лет подряд. Москва и Киев ввели запрет на поставки ряда товаров и список этот расширяется.