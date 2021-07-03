Ресторанный бизнес Москвы за первую неделю новых ограничений потерял до 90% выручки, говорят участники рынка. Десятки ресторанов приняли решение закрыться, передает агентство «Интерфакс». Меньше потеряли те заведения, где есть летние веранды, которые еще можно посещать без специального кода. Кроме того, меньше потерь у ресторанов, которые работают на доставку. С понедельника в заведения общепита в Москве пускают только тех, кто привился от коронавируса, переболел за последние полгода или имеет свежий отрицательный тест.
2021-07-03T10:31:51+03:00
2021-07-03T10:31:51+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:31, 03 июля 2021
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