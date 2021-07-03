Специалистам Минздрава пока неизвестно, насколько прививки могут предотвратить заражение коронавирусом. В методических рекомендациях ведомства говорится, что вакцина защищает человека от серьезного заболевания и смерти. Чтобы защитить себя и окружающих, отмечают авторы документа, нужно соблюдать санитарные меры, в том числе носить маски. Ранее о том, что в первую очередь вакцины обеспечивают защиту от тяжелого течения заболевания говорили и в Роспотребнадзоре. По данным властей, в России хотя бы одну дозу вакцины получили уже более 21 млн. человек.