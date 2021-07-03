Контртеррористическая операция проходит в Кабардино-Балкарии. Специальный режим был введен минувшей ночью на территории Баксана и Баксанского района, а также Нальчика. Несколько минут назад в Национальном антитеррористическом комитете сказали журналистам, что в результате операции в пригороде Нальчика убиты пятеро подозреваемых в причастности к деятельности террористических организаций. По словам силовиков, никто больше не пострадал.
2021-07-03T10:31:10+03:00
2021-07-03T10:31:10+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:31, 03 июля 2021
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