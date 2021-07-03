В Белоруссии сегодня отмечают День независимости – по этому случаю власти решили провести всеобщую молитву. На нее сгоняют сотрудников госпредприятий.

Молитвы о мире на белорусской земле вознесены по причине сохраняющегося напряжения и противостояния в обществе, которое не может быть преодолено без искренней общенародной молитвы», — отмечают в белорусской православной Церкви. Известно, что с идеей о проведении всебелорусской молитвы выступили власти – Совет Министров включил ее в республиканский план мероприятий в рамках Года народного единства. Богослужение хотят организовать во всех храмах, костелах, мечетях, синагогах традиционных конфессий республики, говорится в письме от Министерства транспорта, которое опубликовал telegram-канал Nexta. Его направили руководству госпредприятий. В письме от них просят организовать участие в мероприятии представителей организаций, причем в соответствии с их вероисповеданием. Поясняется, что широкое вовлечение граждан необходимо «в целях эффективности с точки зрения восприятия и символизма». В соцсетях также появилась копия писем, направленных в Церкви всех конфессий и религий. В католической церкви в ответ призвали в конце мессы спеть религиозный гимн «Магутны Божа», ставший одним из символов протеста в стране.

В соцсетях противники действующей власти предлагают прийти в церковь в цветах бело-красно-белого флага.