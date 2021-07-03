Продуктовая сеть «ВкусВилл» сообщила об угрозах из-за рекламы с участием однополой женской пары. Они поступают, в том числе, и героиням материала.

Фотография пары лесбиянок, сестры одной из девушек и ее матери была размещена в разделе «Школа потребителя» на сайте «ВкусВилла». Управляющий фабрикой контента компании Роман Поляков рассказал сетевому изданию «МБХ медиа», что тем самым сеть решила создать материал о разнообразии среди покупателей. В публикации есть рассказ и о других семьях, однако именно фотография ЛГБТ-пары привела уже к тысячам негативных отзывов, говорят как во «ВкусВилле», так и сами героини.

Одна из них, психолог Мила, предоставила копии сообщений, в которых есть угрозы «резать ее семью» и другие оскорбления. Впрочем, сама Мила уверяет, что и поддержки она получила не меньше. Представители «ВкусВилла» также настаивают, что вышестоящее начальство отреагировало на материал положительно.

Сама публикация с участием однополой пары сопровождается меткой «18+» — продуктовая сеть это объяснила требованиями закона о гей-пропаганде среди несовершеннолетних. Но при этом в компании отметили, что не рассказать о реальных семьях покупателей было бы «лицемерием».

Публикация «ВкусВилла» с ЛГБТ-парой получила широкий резонанс и не только одобрительные, но и критические комментарии после того, как скриншоты материала стали распространяться среди гомофобных групп, отмечает «МБХ-медиа».