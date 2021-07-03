Полиция вновь задержала участницу группы Pussy Riot Веронику Никульшину. Это произошло на следующий день после того, как она вышла из спецприемника после 15 суток ареста. По словам ее адвоката, сотрудники МВД отвезли Никульшину в отдел под предлогом проверки документов. Позже, по сведениям защиты, на нее составили протокол о неповиновении требованиям сотрудников внутренних органов. Вместе с участницей Pussy Riot был задержан ее друг, художник Роман Дуров. Сообщается, что обоих задержанных оставили на ночь в отделе, сегодня ожидается суд. Дурова тоже обвинили в неповиновении полицейским.