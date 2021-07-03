Руководство Эрмитажа обвинило УЕФА в оккупации Дворцовой площади. Это связано с решением установить там еще одну зону для просмотра матчей Чемпионата Европы по футболу. Как сообщается на сайте музея, такой шаг не соответствует традициям Санкт-Петербурга и его эстетическому духу. В учреждении уверены, что очередную площадку для болелщиков разместили по требованию и под давлением со стороны Европейской ассоциации футбольных организаций. В руководстве музея говорят, что власти Петербурга в свою очередь приложили немалые усилия для того, чтобы уменьшить оскорбительный эффект мероприятия.

Между тем в самой северной столице накануне прошел последний из запланированных матчей чемпионата. Испания одержала верх над сборной Швейцарии в серии послематчевых пенальти и вышла в полуфинал. Наставник победителей игры Луис Энрике отметил, что в ходе матча происходили непредвиденные вещи.

Энрике уверен, что его подопечные могут выиграть чемпионат.