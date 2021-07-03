Руководство Эрмитажа выступило с критикой Европейской ассоциации футбольных организаций. В музее назвали «оккупацией» появление дополнительной площадки для футбольных болельщиков на Дворцовой площади. Там считают, что размещение зоны для просмотра футбольных матчей чемпионата Европы у стен Зимнего дворца не соответствует «эстетическому духу» Санкт-Петербурга. В этой связи сам музей усилил охрану, к ней подключились дополнительные расчеты сотрудников Росгвардии. В заявлении на сайте учреждения культуры отмечается, что площадку разместили на Дворцовой из-за давления со стороны УЕФА. Помимо этой в городе есть еще фан-зоны на Конюшенной площади и у дворца спорта «Юбилейный».