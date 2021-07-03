Известный актер Уильям Шатнер отрицает, что будет вести программу на российском государственном телеканале RT

Известный канадский актер Уильям Шатнер отрицает, что будет вести программу на российском государственном телеканале RT. В своем твиттере он опроверг соответствующую публикацию главы канала Маргариты Симоньян. Исполнитель роли капитана Кирка в сериале «Звездный путь» подчеркнул, что он не знает Симоньян и не намерен терпеть такое обращение, а также предпочитает держаться в стороне от политики. Как пояснил актер, RT лишь покупает его программу для дальнейшего распространения, и принес извинения своим поклонникам.