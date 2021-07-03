Словакия продала обратно России большую часть купленной ранее вакцины от коронавируса. Речь идет о партии в 160 тысяч дох из 200 тысяч, рассказали в министерстве здравоохранения страны. Россия выкупила их по той же цене, что ранее продавала Братиславе, передает «Словацкое радио». В республике препарат пользовался небольшим спросом. Привиться им выразило желание чуть более 15 тыс. граждан Словакии. Между тем покупка вакцины привела к правительственному кризису и отставке премьер-министра.
2021-07-03T09:32:13+03:00
2021-07-03T09:32:13+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:32, 03 июля 2021
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