Торговая сеть «Вкусвилл» начала получать угрозы в интернете из-за публикации однополой женской пары. Сообщения поступают как представителям торговой сети, так и самим героиням опубликованного материала, рассказал представитель компании интернет-изданию «МБХ.Медиа». Сам снимок появился в разделе «Школа потребителя» на сайте торговой сети, в котором регулярно публикуются истории о покупателях. На фото изображены четыре женщины за столом: сама пара, сестра одной из девушек и ее мать. Фотографии экрана с угрозами и сообщениями предоставили героини публикации «ВкусВилла».
2021-07-03T09:31:48+03:00
2021-07-03T09:31:48+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:31, 03 июля 2021
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