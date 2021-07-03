Торговая сеть «Вкусвилл» начала получать угрозы в интернете из-за публикации однополой женской пары. Сообщения поступают как представителям торговой сети, так и самим героиням опубликованного материала, рассказал представитель компании интернет-изданию «МБХ.Медиа». Сам снимок появился в разделе «Школа потребителя» на сайте торговой сети, в котором регулярно публикуются истории о покупателях. На фото изображены четыре женщины за столом: сама пара, сестра одной из девушек и ее мать. Фотографии экрана с угрозами и сообщениями предоставили героини публикации «ВкусВилла».