Уровень поддержки партии «Единая Россия» опустился ниже 30%. Согласно опросу ВЦИОМа, он составляет сейчас менее 29%. На втором месте по поддержке среди российских граждан идет КПРФ, около 14%, каждый десятый опрошенный поддерживает ЛДПР. Согласно данным опроса, который проводили в прошлую неделю, рейтинг партии власти снизился почти на 2 процентных пункта, у КПРФ и ЛДПР наоборот, немного повысились. Схожие показатели поддержки партий показывает опрос ФОМа.