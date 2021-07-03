Уровень поддержки партии «Единая Россия» опустился ниже 30%. Согласно опросу ВЦИОМа, он составляет сейчас менее 29%. На втором месте по поддержке среди российских граждан идет КПРФ, около 14%, каждый десятый опрошенный поддерживает ЛДПР. Согласно данным опроса, который проводили в прошлую неделю, рейтинг партии власти снизился почти на 2 процентных пункта, у КПРФ и ЛДПР наоборот, немного повысились. Схожие показатели поддержки партий показывает опрос ФОМа.
2021-07-03T09:31:14+03:00
2021-07-03T09:31:14+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:31, 03 июля 2021
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