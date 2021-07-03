Иркутская область ужесточает ограничения из-за ситуации с коронавирусом. На ближайшие две недели приостанавливается работа развлекательных организаций и предприятий сферы отдыха. В санатории, дома отдыха, турбазы и другие подобные учреждения будут заселять только тех, кто привился и сдал отрицательный тест за три дня до приезда, передает агентство «Интерфакс». Также только вакцинированных пустят в спортзалы, фитнесс-клубы и кинотеатры. До начала августа отменяется выезд детей в лагеря за пределы региона. В областной филармонии отменяется Фестиваль русской оперы.