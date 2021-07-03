В Индонезии вновь ужесточают коронавирусные ограничения. Больницы едва справляются с наплывом пациентов, вызванным скачком заболеваемости, признала местный медик Черас Сьярфи:

«Серьезность пандемии можно оценить, просто взглянув на небольшие больницы вроде нашей. Если они работают на пределе своих возможностей, значит, мы находимся на пике пандемии. Потому что такая больница, как наша, не должна принимать пациентов с COVID-19. Мы не были готовы к такой ситуации. Мы рассчитывали на легкие случаи или проблемы, не связанные с коронавирусом».

Новые ограничения будут действовать в Индонезии с сегодняшнего дня и до 20 июля.

Также сегодня индонезийское подразделение авиакомпании Air Asia объявило о полной приостановке полетов с 6-го июля до 6-го августа из-за коронавируса. Всем пассажирам предложено бесплатно поменять даты вылетов, либо получить возврат денег за билеты в полном объеме.