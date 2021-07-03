Президент Владимир Путин подписал указ, который запрещает ввозить в Россию игристые вина из Шампани под названием шампанское – они теперь должны будут маркироваться просто как «игристые». Наименование «шампанское» документ резервирует исключительно за продукцией, произведенной в России.

Один из старейших и крупнейших мировых производителей – Moet Chandon (который владеет в том числе брендом «Вдова Клико»), отказался работать по новым правилам и объявил о прекращении поставок в Россию.