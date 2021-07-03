И.о. ректора Высшей школы экономики назначен глава Дальневосточного федерального университета Никита Анисимов

Исполняющим обязанности ректора Высшей школы экономики назначен глава Дальневосточного федерального университета Никита Анисимов. Он заменит бессменного руководителя Вышки Ярослава Кузьминова и объявившего о своей отставке.

На руководящей должности в ДВФУ 43-летний Анисимов провел пять лет – до этого он многие годы работал на разных должностях в Московском государственном университете. Его кандидатура была представлена на ученом совете ВШЭ министром науки и высшего образования Валерием Фальковым. Он выразил мнение, что Анисимову важно сохранить коллектив и получить его поддержку. Сам он, в свою очередь, пообещал вести открытую политику на посту ректора «Вышки». Подходящей кандидатурой Анисимова счел и Ярослав Кузьминов – он считает, что его преемник понимает ценность всех звеньев университета.

Кузьминов подал в отставку с поста ректора ВШЭ в четверг. Он уверяет, что сделал это добровольно для того, чтобы сосредоточиться на научной работе. Впрочем, его знакомый в интервью телеканалу «Дождь» утверждал, что Кузьминов, возглавлявший «Вышку» почти 30 лет со дня ее основания, ушел, потому что устал от компромиссов с властью. Ученый совет ВШЭ, тем временем, избрал Кузьминова научным руководителем университета: он сменит на этом посту бывшего министра экономики 87-летнего Евгения Ясина, который займет почетную должность.

На протяжении пяти лет Кузьминов являлся депутатом Мосгордумы: в столичный парламент он был избран при поддержке «Единой России».