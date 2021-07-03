На чемпионате Европы по футболу сегодня будут сыграны последние матчи четвертьфинала.

За игрой сборных Англии и Украины российские болельщики сегодня будут следить особенно пристально. Англичане считаются фаворитом, впрочем, их соперники постараются преподнести сюрприз. Впервые в истории страны Украина вышла в 1⁄ 4 финала Чемпионата Европы по футболу. На предыдущем этапе команда обыграла шведов 2-1, причем решающий мяч был забит только в дополнительное время. Ну а англичане, проведя по большей части невыразительный матч с Германией, блеснули только в последние 15 минут игры, когда и были забиты оба мяча. За путевку в полуфинал сегодня также поспорят сборные Чехии и Дании. Датчане по игре одни из лучших на турнире. Сборная уже показала на чемпионате Европы, что умеет эффективно взламывать мощную оборону соперника. Можно вспомнить хотя бы матч против сборной России на групповом этапе. В 1⁄ 8 Дания легко расправилась с Уэльсом, забив 4 безответных мяча. Чехия забила на 2 меньше голландцам, не пропустив в свои ворота ни одного.

Матч Дании и Чехии начнется в семь вечера по Москве, а Англии и Украины в 22 часа.