Крупнейший низкобюджетный авиаперевозчик в мире отчитался о «заметном оживлении» на рынке внутриевропейских перелетов

Крупнейший низкобюджетный авиаперевозчик в мире Ryanair отчитался о «заметном оживлении» на рынке внутриевропейских перелетов. В июне компания перевезла свыше 5 млн человек – это все еще далеко от уровня доковидного 2019-го (почти 15 млн), но намного больше июня 2020-го – 400 тысяч.

В июле авиакомпания ожидает рост пассажиропотока до 8 млн, а средней загрузки бортов – до 75 процентов.