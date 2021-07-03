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08:34, 03 июля 2021

Крупнейший низкобюджетный авиаперевозчик в мире отчитался о «заметном оживлении» на рынке внутриевропейских перелетов

Крупнейший низкобюджетный авиаперевозчик в мире Ryanair отчитался о «заметном оживлении» на рынке внутриевропейских перелетов. В июне компания перевезла свыше 5 млн человек – это все еще далеко от уровня доковидного 2019-го (почти 15 млн), но намного больше июня 2020-го – 400 тысяч.
В июле авиакомпания ожидает рост пассажиропотока до 8 млн, а средней загрузки бортов – до 75 процентов.


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