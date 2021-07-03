В Израиле выпустят памятную 5-шекелевую монету в честь врачей, который борются с коронавирусом. На ее оборотной стороне изобразили руки врача со стетоскопом, которые сжимают руки пациента – и надпись «с благодарностью» на иврите, арабском и английском языках.

Это первая памятная монета за 26 лет и шестая в истории данной валюты. Раннее аналогичные монеты уже выпускали в других странах, например в Италии, Франции и Египте.