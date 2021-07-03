20 человек пострадали в результате схода оползня к юго-западу от Токио, в этом районе начались поисково-спасательные работы. Ранее свыше двухсот тысяч человек в регионе получили рекомендацию эвакуироваться из-за ливней с угрозой наводнения и селей. Из-за них приостановлено движение скоростных поездов на самой загруженной в стране ветке, которая соединяет Токио с Осакой и Киото.
2021-07-03T08:33:20+03:00
2021-07-03T08:33:20+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:33, 03 июля 2021
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