20 человек пострадали в результате схода оползня к юго-западу от Токио, в этом районе начались поисково-спасательные работы. Ранее свыше двухсот тысяч человек в регионе получили рекомендацию эвакуироваться из-за ливней с угрозой наводнения и селей. Из-за них приостановлено движение скоростных поездов на самой загруженной в стране ветке, которая соединяет Токио с Осакой и Киото.