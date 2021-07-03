Подавший в отставку с поста ректора ВШЭ Ярослав Кузьминов поддержал кандидатуру экс-главы ДФУ Никиты Анисимова

Подавший в отставку с поста ректора Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов поддержал кандидатуру экс-главы ДФУ Никиты Анисимова, которого правительство назначило и.о. ректора.

1-го июля стало известно, что руководивший университетом с момента его основания в 1992-м Кузьминов станет научным руководителем ВУЗа вместо 87-летнего Евгения Ясина.