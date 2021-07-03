МВД отложило запуск онлайн-базы, в которой агрегаторы такси и каршеринга смогут проверять наличие прав у водителей, сообщает пресс-служба ведомства. Ранее планировалось, что такой сервис заработает уже в этом году, теперь запуск отложили до 2022-го.