МВД отложило запуск онлайн-базы, в которой агрегаторы такси и каршеринга смогут проверять наличие прав у водителей, сообщает пресс-служба ведомства. Ранее планировалось, что такой сервис заработает уже в этом году, теперь запуск отложили до 2022-го.
2021-07-03T08:31:47+03:00
2021-07-03T08:31:47+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:31, 03 июля 2021
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