Италия и Испания вышли в полуфинал Чемпионата Европы по футболу. Итальянская сборная накануне обыграла бельгийцев со счетом 2:1, а испанцы одержали победу над швейцарцами по итогам серии пенальти в матче в Санкт-Петербурге.

Вторая пара полуфиналистов определится уже завтра. Дания сыграет с Чехией, а Англия — с Украиной.