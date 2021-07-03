Экс-президент ЮАР Джейкоб Зума обратился в Конституционный суд с просьбой не отправлять его в тюрьму – адвокаты 79-летнего политика указывают, что заключение негативным образом скажется на его здоровье.

Ранее его приговорили к 15 месяцам за неуважение к суду из-за того, что он перестал являться на заседания по делу о коррупции, которое возбудили против него. Зуму обвиняют во взятках от французской оружейной компании за покровительство в заключении госконтрактов. Политику предписали сдаться властям в ближайшее время, в противном случае его объявят в розыск.