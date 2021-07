Лидера рок-группы Doors Джима Моррисона сегодня вспомнят в разных странах мира. Ровно полвека назад вокалист, поэт, бунтарь и шаман ушёл из жизни в возрасте 27 лет.

Поклонники Джима Моррисона сегодня соберутся на могиле музыканта на кладбище Пер-Лашез в Париже. Туда принесут свежие цветы и фотографии лидера Doors, в память о нем зажгут свечи. Люди соберутся и в других местах французской столицы, связанных с вокалистом одной из самых знаменитых в мире рок-групп. В том числе у дома, где несколько месяцев до самой смерти жил Моррисон после того как приехал в Париж в марте 1971 года. Акции в память о лидере группы Doors также пройдут в разных городах США. В том числе в Лос-Анджелесе, где в 65-м появилась на свет группа, подарившая миру такие песни как «Break On Through», «Light My Fire», «Spanish Caravan», «When The Music’s Over» и другие. Вспомнят Моррисона и во многих других странах. Журнал Rolling Stone включил вокалиста Doors в список ста величайших певцов всех времён. Спустя 50 лет после смерти Моррисона память о нем жива, а в интернете появляются записи его интервью и выступлений.

Лидер Doors умер в Париже от сердечного приступа. Так как о смерти до похорон не сообщалось, некоторые поклонники музыканта до сих пор уверены, что он жив, а похороны были фиктивными.