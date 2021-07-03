Политзаключенный Туганков написал открытое письмо властям об условиях содержания в петербургской тюрьме «Кресты»

Политзаключенный Евгений Туганков написал открытое письмо властям об условиях содержания в петербургской тюрьме «Кресты». Его опубликовали в группе в фейсбуке другого фигуранта того же так называемого «дворцового дела», Андрея Ломова.

Туганков обращается к губернатору Александру Беглову, научальнику управления ФСИН по Петербургу и местным депутатам. Он требует независимой проверки условий в «Крестах», которые в 2017-м закрыли как СИЗО из-за несоответствия нормам содержания арестантов – но в том же году вновь открыли уже как колонию-поселение. Туганков пишет о пыточных условиях в неотапливаемом штрафном изоляторе, который – цитата – «не претерпел изменений с царских времен» и тому подобном. Под его письмом подписались еще несколько заключенных.