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07:05, 03 июля 2021

Свыше 200 тыс чел в японской префектуре у Токио получили рекомендацию эвакуироваться из-за ливней с угрозой оползней

Свыше 200 тысяч человек в японской префектуре Канагава близ Токио получили рекомендацию эвакуироваться из-за ливней с угрозой оползней и наводнений. В отдельных местах за последние двое суток выпало до 600 мм осадков. Из-за них приостановлено движение скоростных поездов на самой загруженной в стране ветке, которая соединяет Токио с Осакой и Киото.


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