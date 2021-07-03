Свыше 200 тыс чел в японской префектуре у Токио получили рекомендацию эвакуироваться из-за ливней с угрозой оползней

Свыше 200 тысяч человек в японской префектуре Канагава близ Токио получили рекомендацию эвакуироваться из-за ливней с угрозой оползней и наводнений. В отдельных местах за последние двое суток выпало до 600 мм осадков. Из-за них приостановлено движение скоростных поездов на самой загруженной в стране ветке, которая соединяет Токио с Осакой и Киото.