Агентство внутренней безопасности Польши: Была взломана электронная почта нескольких депутатов Сейма

Агентство внутренней безопасности Польши объявило, что в результате хакерской атаки была взломана электронная почта нескольких депутатов Сейма. С пострадавшими парламентариями уже провели тренинг по кибербезопасности. О самой атаке было известно еще несколько дней назад, но только сейчас польские спецслужбы уточнили данные о том, кого она затронула.

Вице-премьер Ярослав Качиньский уже обвинил в произошедшем Россию. Также немецкая газета Bild писала, что та же самая атака коснулась и банковской системы и объектов инфраструктуры в ФРГ.