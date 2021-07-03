Александр Лукашенко: В Белоруссии выявлены «спящие» террористические ячейки, связанные с западными странами

Александр Лукашенко утверждает, что в Белоруссии выявлены «спящие» террористические ячейки, связанные с западными странами. Белорусский правитель считает, что они готовят насильственную смену власти.

В причастности к террористической деятельности в стране Лукашенко заподозрил пять стран: Германию, Украину, Польшу, Литву и США. Политик уже сообщил, что поручил военным полностью перекрыть границу с Украиной: оттуда якобы поступает большое количество оружия. Кроме того, Лукашенко утверждает, что военные пресекли еще несколько инцидентов. Некие «отряды самообороны», по его словам, пытались подорвать узел связи Военно-морского флота России, а со стороны Литвы якобы летел беспилотник с прицепленной канистрой со взрывчаткой.

Наконец, рассказал Лукашенко и о том, что неизвестные пытались убить журналиста белорусского государственного телеканала СТВ Григория Азаренка. Белорусский правитель утверждает, что от ведущего хотели потребовать самостоятельно отрезать ножницами язык, однако Азаренок был проинформирован о покушении и вступил в драку с захватчиками, после чего те были задержаны.

На этом фоне Лукашенко объявил об окончании масштабной антитеррористической операции и сказал, что у него нет другого выхода, кроме как стоять с силовиками насмерть.

На обвинения в террористической деятельности в Белоруссии уже отреагировала Украина: там отвергли претензии в поставках оружия, а также сообщили, что не знают о решении Минска полностью закрыть границу.

Лукашенко также пообещал в ближайшее время предъявить конкретные обвинения высшему руководству ФРГ, уточнив, что речь идет не о министре иностранных дел Хайко Маасе, а еще более крупных чинах.

Тем временем в Литве объявили режим экстремальной ситуации из-за многократно увеличившегося потока нелегальных беженцев из Белоруссии.