Премьер-министр Канады осудил вандализм в связи со скандалом вокруг бывших католических школ для детей индейцев

Возмущение канадцев после того, как на территории бывших школ нашли массовые захоронения детских останков, сначала вылилось в поджоги нескольких католических церквей, а сегодня в Виннипеге толпа еще и облила краской и скинула с пьедесталов статуи британских королев Виктории и Елизваеты Второй. Трюдо сказал, что понимает чувства тех, кто это сделал, но вымещать гнев на церквях недопустимо и неприемлемо.