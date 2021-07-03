Премьер-министр Канады осудил вандализм в связи со скандалом вокруг бывших католических школ для детей индейцев

Возмущение канадцев после того, как на территории бывших школ нашли массовые захоронения детских останков, сначала вылилось в поджоги нескольких католических церквей, а сегодня в Виннипеге толпа еще и облила краской и скинула с пьедесталов статуи британских королев Виктории и Елизваеты Второй. Трюдо сказал, что понимает чувства тех, кто это сделал, но вымещать гнев на церквях недопустимо и неприемлемо.
2021-07-03T05:04:30+03:00
2021-07-03T05:04:30+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:04, 03 июля 2021
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