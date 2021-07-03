США не завершат вывод войск из Афганистана в ближайшие дни, как сообщал ряд СМИ

С опровержением выступил лично президент Джо Байден. Он отметил, что вывод американского контингента продолжается четко по плану – и завершится, как и было объявлено изначально, к сентябрю.

Операция в Афганистане стала самой продолжительной в американской истории. Она длится с 2001-го года. На пике численность сил НАТО в стране превышала 150 тысяч человек, основные силы были выведены еще в 2014-м.