В Литве объявили режим экстремальной ситуации из-за наплыва нелегальных беженцев из Белоруссии

Только за последние 24 часа на белорусской границе задержали 150 человек – втрое больше, чем предыдущий суточный максимум. С начала года – почти 900 человек, вдесятеро больше, чем за весь 2020-й. С литовской стороны границы разбили штаб для временного размещения беженцев, но места в нем быстро заканчиваются.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на этом фоне пообещала дополнительную помощь литовским пограничникам из специального фонда Евросоюза.