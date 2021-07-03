Охрана границы Белоруссии и Украины со стороны Минска не изменилась, утверждают украинские пограничники

Ранее сообщалось, что Александр Лукашенко отдал приказ полностью перекрыть границу Белоруссии с Украиной из-за якобы поступающем оттуда в больших количествах оружии для спящих террористических ячеек. В их создании он обвинил Германию, США, Украину, Польшу и Литву. Власти Украины отрицают эти обвинения.
2021-07-03T05:04:23+03:00
2021-07-03T05:04:23+03:00
https://echo.msk.ru/news/2864918-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
05:04, 03 июля 2021
Загрузка комментариев...