Охрана границы Белоруссии и Украины со стороны Минска не изменилась, утверждают украинские пограничники

Ранее сообщалось, что Александр Лукашенко отдал приказ полностью перекрыть границу Белоруссии с Украиной из-за якобы поступающем оттуда в больших количествах оружии для спящих террористических ячеек. В их создании он обвинил Германию, США, Украину, Польшу и Литву. Власти Украины отрицают эти обвинения.