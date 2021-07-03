Рестораторы оценили в 90% падение выручки из-за цифровых кодов доступа для вакцинированных от коронавируса

Глава Федерации отельеров и рестораторов Игорь Бухаров рассказал, что меньше других пострадали заведения, имеющие открытые террасы либо изначально ориентированные на доставку. У остальных выручка рухнула в 10 раз – особенно у кафе в бизнес-центрах. По оценке мэрии, падение существенно меньше — от 20 до 50 процентов.

Ранее вице-президент федерации отмечал, что из 2,5 млн кодов, о выдаче которых рапортовала мэрия, значительная часть была выдана пенсионерам, которые по ресторанам не ходят в принципе.