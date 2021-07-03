Власти Краснодарского края смягчили требования по вакцинации туристов от коронавируса

Вице-премьер и глава оперштаба по борьбе с эпидемией Татьяна Голикова рассказала журналистам, что гостям Кубани будет предоставлена возможность привиться на месте, в течение трех суток. Также от предоставления сертификатов вакцинации освободили детей до 14-ти лет.

Ранее СМИ со ссылками на источники в авиационной отрасли писали, что до половины рейсов в Краснодарский край из других регионов после 1-го августа, когда вступают в силу новые правила, могут отменить из-за падения спроса.