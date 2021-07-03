В Нью-Йорке власти перенесут монумент борцам с пандемией коронавируса после протестов местных жителей

Об этом объявил глава района, в котором памятник собирались поставить изначально. Нью-йоркцев не устроило, что он займет лужайку в парке Бэттери-парк-сити, популярную для прогулок. Поиски нового места для памятника уже одобрил губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо.